شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تدريبات الإسماعيلي استعدادًا للدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته اليومية، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد فضلا عن استكمال مباريات كأس العرب للأندية الأبطال.
المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية أبرزها الكرات العرضية المتقنة والتسديدات بعيدة المدى.
كما تطرق المران لتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين تم خلالهم تنظيم عددا من الحصص البدنية الشاقة تحت إشراف البرازيلى رودلفو ومحمد سعد مخططا الأحمال.
شهد المران مشاركة عبد الرحمن مجدى جناح الفريق فى التدريبات الجماعية فيما واصل بيكيتى سيلفا تدريباته التأهيلية بالجرى حول الملعب.
وخاض حراس المرمى تدريبات حول كيفية التعامل مع الكرات العرضية والتسديدات بجانب تدريبات من شأنها قياس رد الفعل لدى كل حارس.
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