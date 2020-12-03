شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز على العامرية بسداسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، على فريق العامرية السكندري بستة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بثلاثة أهداف للاشئ، حيث استهل النيجيري أوستين أموتو أهداف المباراة بهدف جميل من مجهود فردي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة محمد جريندو، يتصدى لها الوافد الجديد المهاجم الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو ليترجمها بنجاح محرزًا الهدف الثاني للمصري في الدقيقة 15، ويواصل المصري ضغطه وفي الدقيقة 30 ينجح أموتو في إضافة الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.

وفي الشوط الثاني يدفع علي ماهر بالثنائي اسلام صلاح وأحمد رفعت بدلًا من محمود حمد ومحمد جريندو، ويستمر المصري في ضغطه المتواصل على دفاعات العامرية، وينجح حسن علي في إحراز الهدف الرابع للمصري في الدقيقة 65، قبل أن يحرز كاسينجو الهدف الخامس في الدقيقة 75، من عرضية جميلة لمحمد جابر.