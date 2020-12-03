شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة أحمد الشيخ لجماهير الأهلي: لم يحصل على فرصته وتمنوا له التوفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت ندى محمد، زوجة أحمد الشيخ، نجم النادي الأهلي، رسالة إلى اللاعب بعد رحيله عن القلعة الحمراء مؤخرا وفسخ التعاقد بالتراضى، مؤكدة أنه لم يأخذ فرصة لعب حقيقية طوال تواجده في الفريق.

وكتبت ندى محمد، زوجة أحمد الشيخ، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: «كلامى ده كمشجعة للنادى الأهلى مش كزوجة أحمد الشيخ، كلنا عارفين إمكانيات ومهارات أحمد الشيخ وعارفين برضو إنه مأخدش فرصة حقيقية في النادى عشان يظهر مهاراته، زى ما كان في نادى المقاصة وأخد أفضل لاعب وهداف لموسم 2016 – 2017، ومع ذلك خلال تواجده الفترة دى كلها في النادى لم يحدث منه أي تصرف يقلل منه أو من النادى».

وأضافت: «لذلك واجبنا نحو هذا الشخص أن نتمنى له الخير في المرحلة القادمة، وإن ربنا يوفقه في ناد آخر، أيًا كان قراره كل واحد مسؤول عن قراراته وطموحاته وأهدافه في الحياة مثله كمثل أي شخص، ليس لنا الحق أن نختار له، ربنا يوفقك يا حبيبى في الخطوة المقبلة».