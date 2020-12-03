شكرا لقرائتكم خبر عن ألبانيا تستضيف أول نهائي لبطولة الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن اختيار العاصمة الألبانية تيرانا، لاستضافة المباراة النهائية لأول نسخة من البطولة الجديدة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك يوم 25 مايو 2022.
وسيستضيف الملعب الوطني في ألبانيا، المباراة النهائية للبطولة الأوروبية الثالثة، بعد كل من دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وهو الأمر الذي تقرر بعد اجتماع للجنة التنفيذية بيويفا.
وكان "يويفا" يدير بطولتين، منذ إلغاء كأس الأندية أبطال الكؤوس في عام 1999، لكنه عاد مرة أخرى ليضيف بطولة ثالثة، ستسمح للعديد من الأندية بتمثيل بلادها.
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