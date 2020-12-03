شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لـ علي جبر وتماثل الشناوي للشفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري علي جبر، مدافع الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، مسحة جديدة للكشف عن مدى تماثله للشفاء من فيروس كورونا. وتماثل أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، للشفاء من فيروس كورونا، وانتظم في التدريبات الجماعية للفريق. ويواصل أحمد فتحي العزل المنزلي، انتظاراً لخضوعه للمسحة الثانية خلال الفترة المقبلة، لتحديد مدى إصابته بكورونا من عدمه. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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