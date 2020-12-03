شكرا لقرائتكم خبر عن هاني سعيد : بيراميدز سينافس علي جميع البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ارتياحه الشديد لفترة الإعداد التي خاضها فريق الكرة استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

وأوضح سعيد، أن الفريق يتطور من مباراة لأخرى، ووضح استفادة اللاعبين بمرحلة الإعداد جيدا سواء فنيا أو بدنيا.

وأشار سعيد، إلى أنه متفائل بوجود أروابارينا على رأس الجهاز الفني لبيراميدز، بفضل الحالة الجيدة التي خلقها داخل الفريق واللاعبون كذلك لديهم إصرار كبير للمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها النادي..