الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي يقر مشروع النظام الاساسي المعدل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقر مجلس إدارة اتحاد اليمني العام للإعلام الرياضي، مشروع النظام الأساسي المعدل للاتحاد، وصادق على إنزاله للمناقشة العامة في فروع الاتحاد، وتكليف لجنة لرفعه للجهات المختصة للمشورة في الجهات اليمنية المعنية والاتحادات " العربي، والآسيوي، والدولي" للصحافة الرياضية.



وناقش المجلس في اجتماعه المنعقد برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور جميل طربوش، خطة نشاط الاتحاد خلال المدة الماضية، وإقرار مشروع النظام الأساسي المعدل الضامن لاستقلالية الاتحاد التي تمكنه من العمل كإطار مهني إبداعي ملتزم لنظامه الأساسي والقانوني واللوائح المنظمة للعمل الرياضي اليمني.

وأقر الاجتماع مشروع النظام الأساسي بما ورد عليه من إضافات وكلف لجنة مكونة من فرحان المنتصر وجميل طربوش وشكري حسين علي سرحان وصفاء الدبعي، للتواصل مع الجهات المحلية والاتحادات العربي والآسيوي والدولي وتسليمهم نسخ من المشروع.

كما أقر الاجتماع المصادقة على تسمية أعضاء اللجان العاملة في الاتحاد وهي : لجنة العلاقات الخارجية و الاعلام، ولجنة المصورين، ولجنة المرأة، واللجنة القانونية، ولجنة التأهيل والتدريب، ولجنة الرقابة، ولجنة العضوية، على أن يصدر بتشكيلها تعميم يوزع على الفروع خلال الأيام المقبلة.