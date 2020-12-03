شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم يواصل انتصاراته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حافظ فريق الهلال على صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه الفتح في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الملك فهد الدولي في ختام لقاءات الجولة السادسة.

وشهد اللقاء سيطرة هلالية رغم أن الفتح تمكن من هز الشباك الهلالية إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي الاحتكاك مع الحارس الهلالي عبدالله الجدعاني لينتفض الهلال ويحرز ثلاثة أهداف على مدار الشوطين، وجاء الهدف الأول عن طريق عمر خربين (د: 31)، ومن ثم أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني (د: 47)، وجاء الهدف الثالث عن طريق محمد كنو (د: 52).

وبهذه النتيجة يواصل الهلال صدارته لدوري المحترفين برصيد 16 نقطة، فيما تلقى الفتح خسارته الثانية وتجمد رصيده عند 10 نقاط وفي المركز الرابع.