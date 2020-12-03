شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات السلة يخسر أمام مالى ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 سنة ، أمام مالى ، بنتيجة 36/64 ، فى أولى مباريات كأس الامم الأفريقية التي تستضيفها مصر بصالات ستاد القاهرة ، وتستمر حتى التاسع من الشهر الجارى، وجاءت نتائج الفترات ، بانتهاء الفترة الاولى بتقدم منتخب مالي 18/7، فيما خرج الشوط الاول من المباراة بتقدمه31/13 ، وجاءت الفترة الثالثة بتفوق مالى 55/20، وأنهى المباراة لصالحه 64/36. وتضم قائمة المنتخب : فاطمة قابيل- سلمى بهجت-آية الفقى- ساندي عبد اللطيف-هاجر ياسين- حبيبة عبد الحميد- هالة ياسين-يارا حسين-منة الله الغريني-فريدة مسعد- ملك صادق-فريدة يوسف. ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الناشئات، شريف عزمي مديرا فنيا، ويعاونه مصطفي هدهود ومصطفي فكري وماجد سلامة وأحمد الجزار.وتترأس البعثة رحاب الغنام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. ويشارك في البطولة منتخبات مالي والسنغال وغينيا، ومصر المستضيفة، على مستوى الناشئين ، وفيما يخص الناشئات فتضم البطولة مصر والسنغال ومالي ، و من المقرر ان يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في البطولة لكأس العالم لكرة السلة. ويتولى إدارة البطولة محمد فتحي وخالد القوصي، عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

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