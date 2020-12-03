الاتحاد الدولى لليد يختار طاقم حكام مصرى ضمن قائمة حكام كأس العالم 2021

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع اختيار الاتحاد الدولى لكرة اليد لطاقم الحكام المصرى الدولى علاء حسن وحسام معتمد ضمن قائمة حكام بطولة العالم القادمة فى نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.

الاتحاد الدولى لكرة اليد اختار 19 طاقم حكام دولى لإدارة مباريات بطولة العالم القادمة فى مصر وذلك لأول مرة فى تاريخ بطولات العالم للرجال يكون عدد الأطقم 19 وذلك لزيادة عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة الى 32 منتخبا.

وتضم قائمة الـ19 طاقم حكام ببطولة العالم القادمة ثلاثة أطقم تحكيمية دولية من قارة افريقيا من مصر و تونس و الجزائر.

من جهته أكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، أنه سيوجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف حازم خميس، على هامش المؤتمر الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021، أن الحجر الصحى إجبارى لجميع الأطراف المعنية التى تشارك فى الحدث سواء اللاعبين أو عاملى الصالات والفنادق والحكام والسائقين والإعلاميين، وكل من يتواجد فى الحدث، مع عمل مسحة طبية كل 72 ساعة تصل إلى 20 ألف مسحة خلال البطولة للجميع .

وأشار حازم خميس إلى تخصيص من 4 إلى5 غرف داخل كل فندق للعزل فى حال ثبوت وجود أى فرد أصيب بالفيروس، وإضافة معمل فرنسى من أوروبا أيضا، مع العلم ان صالات كبار الزوار غير مسموح بالتواجد فيها دون عمل مسحة طبية