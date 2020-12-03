شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يصل نادى الزمالك للاجتماع بالمجلس المعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى مقر نادى الزمالك من أجل الاجتماع باللجنة المعينة لإدارة شئون النادى الأبيض، والإطلاع على بعض الأمور الخاصة بالنادى، وانتعشت خزينة نادى الزمالك، بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، أمس، الأربعاء، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 مليون جنيه وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.



وصول وزير الشباب والرياضة إلى مقر نادى الزمالك

وترغب اللجنة التى تدير الزمالك حاليًا فى سداد رواتب اللاعبين المتأخرة والبالغة قيمتها ما يقرب من 10 مليون جنيه ثم سداد رواتب الموظفين والعاملين بالنادى الأبيض ثم التحرك بعد ذلك لسداد مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم المقبل، بعدما انتعش أيضا نادى الزمالك بـ2.5 مليون جنيه قيمة الموافقة على انتقال محمد حسن إلى سيراميكا كيلوباترا.

وقال محمد عنتر، جناح الزمالك السابق والمنضم حديثاً لصفوف نادي المصري ‏البورسعيدي، مؤخرا أنه لم يقصد توجيه أي أساءة لجماهير الزمالك، مشيراً إلى أن النادي ‏الأبيض بيته وتشرف باللعب لصفوفه، وواصل خلال تصريحاته ببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة ‏الزمالك: "بعض الصفحات عبر مواقع التواصل تسيىء لي وتحاول تشويه صورتي ‏على الرغم من أنني لا أختلط بأحد ومعروف بأخلاقي الحميدة داخل وخارج ‏الملعب ولا أثير أي أزمات".‏

وأضاف عنتر فى تصريحات تليفزيونية: "أشدت بجماهير المصري اليوم خلال مؤتمر تقديمي ولكني فوجئت ‏بتحريف تصريحاتي ولكنني لم أقصد مطلقاً الاساءة للزمالك وجماهيره".‏