شكرا لقرائتكم خبر عن جريزمان ينافس 3 لاعبين على جائزة أفضل هدف في التشامبيونزليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الأهداف المرشحة لجائزة هدف الجولة في دوري أبطال أوروبا، والتى جاءت لأربع لاعبين هم، الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، الذي سجل في شباك فرينكفاروزي، والدنماركي ألكسندر شولز، مدافع ميتييلاند، الذي سجل في شباك أتالانتا، والغيني محمد ماضي كمارا، لاعب وسط أولمبياكوس، الذي سجل في شباك مارسيليا، والتركي عرفان كان قهوجي ، مهاجم إسطنبول باشاك شهير، الذي سجل في شباك لايبزيج. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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