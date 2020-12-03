الجولة العاشرة من البوندسليجا تنطلق غدًا بلقاء هيرتا برلين ويونيون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق الجولة العاشرة من البوندسليجا غدا الجمعة بمباراة ديربي برلين بين هيرتا وضيفه يونيون على أن يلتقي شالكه الذي لم يعرف طعم الفوز في آخر 25 مباراة له في الدوري المحلي، يوم الأحد مع باير ليفركوزن الذي لم يتعرض لأي هزيمة في الموسم الحالي.
ويأمل بوروسيا دورتموند في استعادة توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية على يد ضيفه كولن بهدفين مقابل هدف، عندما يلتقي آينتراخت فرانكفورت يوم السبت.
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