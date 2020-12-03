شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يكشف سر زيارة وزير الرياضة لمقر النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار أحمد بكرى، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، أن زيارة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمقر القلعة البيضاء مساء اليوم الخميس، كانت إيجابية من أجل مساندة اللجنة فى عملها خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الجلسة كانت من أجل متابعة الأمور الخاصة بنادى الزمالك، وتسهيل عملية اللجنة فى إدارة شئون النادى لتحقيق الاستقرار فى القلعة البيضاء، مؤكدًا أن اللجنة تواصل عملها بشكل مستمر من أجل تحقيق الاستقرار فى المرحلة المقبلة للنادى.



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وانتعشت خزينة نادى الزمالك، بـ2 مليون جنيه و100 ألف جنيه، قيمة إيرادات تجديد العضويات والاشتراكات التى تواردت على النادى، أمس، الأربعاء، بعدما انتعش نادى الزمالك بـ4 مليون جنيه وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

وترغب اللجنة التى تدير الزمالك حاليًا فى سداد رواتب اللاعبين المتأخرة والبالغة قيمتها ما يقرب من 10 مليون جنيه ثم سداد رواتب الموظفين والعاملين بالنادى الأبيض ثم التحرك بعد ذلك لسداد مقدمات عقود اللاعبين عن الموسم المقبل، بعدما انتعش أيضا نادى الزمالك بـ2.5 مليون جنيه قيمة الموافقة على انتقال محمد حسن إلى سيراميكا كيلوباترا.

فيما يعقد فى الوقت الحالى، المفوض عن إدارة شئون الكرة بنادى الزمالك جلسة مع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الأبيض، فى حضور أعضاء لجنة الكرة بالنادى، من أجل دعم استمرار المدير الفنى للزمالك فى المرحلة المقبلة مع توفير كافة متطلباته وتحديد خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة المقبلة للنادى الأبيض.

وتشهد الجلسة، الحديث مع المدرب البرتغالى حول صفقات الفريق ومنها صفقة أمير عادل التى تم إبرامها وابداء رأيه النهائى بشأنها قبل تفعيل التعاقد خلال الفترة الحالية وغلق باب الصفقات من عدمه بعد هذه الصفقة إلى جانب عرض عليه الثنائى أحمد الشيخ وإسلام صالح لحسم مدى إمكانية ضم أحدهما بشكل نهائى من عدمه.