شكرا لقرائتكم في ثاني الوديات اليوم.. المصري يفوز على العامرية 0/6 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق العامرية السكندري بستة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب والذي كان قد استضاف في الثانية عصر اليوم مباراة ودية أخرى جمعت بين المصري وسبورتنح السكندري وانتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

دفع علي ماهر في بداية المباراة بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى ومعه محمد جابر ، محمود حمد ، أحمد شوشة ، حسن علي لخط الظهر ، عماد فتحي ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، محمد جريندو لخط الوسط ، أوستين أموتو ، كازادي كاسينجو لخط الهجوم.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بثلاثة أهداف للاشئ ، حيث استهل النيجيري أوستين أموتو أهداف المباراة بهدف جميل من مجهود فردي في الدقيقة الخامسة ، قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة محمد جريندو، يتصدى لها الوافد الجديد المهاجم الدولي الكونغولي كازادي كاسينجو ليترجمها بنجاح محرزًا الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الخامسة عشر ، ويواصل المصري ضغطه وفي الدقيقة الثلاثين ينجح أموتو في إضافة الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه من ضربة رأس جميلة من عرضية المتألق محمد جابر ، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني يدفع علي ماهر بالثنائي اسلام صلاح وأحمد رفعت بدلًا من محمود حمد ومحمد جريندو ، ويستمر المصري في ضغطه المتواصل على دفاعات العامرية ، وينجح حسن علي في إحراز الهدف الرابع للمصري في الدقيقة العشرين بعد جملة تكتيكية رائعة شارك فيها الثنائي عماد فتحي وأوستين أموتو ، قبل أن يحرز كاسينجو الهدف الخامس في الدقيقة الثلاثين من عرضية جميلة لمحمد جابر ، ويدفع الكابتن علي ماهر بالرباعي الناشئ علي حمدي ولؤي فهمي وابراهيم سعيد ومهند صادق بدلًا من حسن علي وعماد فتحي ومحمد جابر وأموتو، ليشتعل الملعب حماسًا ويمرر علي حمدي كرة ولا أروع لأحمد رفعت الذي احسن استقبال الكرة ووضعها ببراعة محرزًا الهدف السادس للمصري في الدقيقة الثانية والأربعين ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بفوز المصري بنصف دستة أهداف نظيفة.