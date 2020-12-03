شكرا لقرائتكم خبر عن رازوفيتش: تيجالي لا يتأثر بالعواطف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أكد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الوحدة أن فريقه يستعد لخوض مباراة في بطولة مهمة ومختلفة أمام فريق يمتلك ندية عالية، وذلك عندما يواجه النصر السبت في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة لكرة القدم التي تشهد لعب سبيستيان تيجالي مهاجم «العميد» الحالي ضد فريقه السابق.

وأشار رازوفيتش، إلى أن المباراة ربما تمتد إلى شوطين إضافيين، وربما تحسم عن طريق الركلات الترجيحية لذلك يجب على الوحدة أن يلعب بتوازن وأن يبذل كل ما عنده بتركيز عال.

وأوضح مدرب الوحدة، أنه ينظر بإيجابية للفوز بهذه المباراة، مبيناً أن الوحدة يملك لاعبين يمكنهم حسم النتيجة في أي وقت من عمر اللقاء، وكشف عن خضوع محمد برغش مدافع الفريق لعلاج مكثف كي يلحق بالمباراة.

وقال رازوفيتش: «إن العواطف لا تؤثر في لاعب مثل سبيستيان تيجالي، الذي سيقود هجوم النصر ضد فريقه السابق»، وأضاف: «هذا اللاعب أعرفه جيداً وهو يتمتع باحترافية عالية ولا يتأثر بمثل هذه الأمور والخطورة لا تأتي من تيجالي فقط؛ بل إن فريق النصر ككل يجيد اللعب على الأطراف والعمق لذا علينا إيقاف المد الهجومي للنصر».

وحذر مدرب الوحدة لاعبي العنابي من خط الهجوم القوي الذي يملكه النصر، وقال: «إن البطولة لها أهمية قصوى ولا توجد أعذار»، مؤكداً في الوقت نفسه أن فريقه لديه لاعبين أصحاب إمكانيات عالية وجودة في الأداء، لذلك يملك التفاؤل بالتأهل للمرحلة القادمة.