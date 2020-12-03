بعد استمرار إيجابية مسحة "ديانج وسليمان وريان".. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع بنهائى كأس مصر

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.



وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، قد أعلن نتائج المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها خماسى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائى كأس مصر، وجاءت تحاليل محمد شريف مهاجم الفريق سلبية، ليتعافى اللاعب من فيروس كورونا المستجد، ويستعد لنهائى مسابقة الكأس.



كما أظهرت المسحة التى خضع لها لاعبو النادى الأهلى استمرار إيجابية مسحة أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان.



وكان الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للأهلى، قرر استعادة خدمات شريف بعد انتهاء إعارته إلى إنبي، من أجل تدعيم الفريق فى الموسم الجديد.



ومن المنتظر أن يشارك اللاعب فى تدريبات الفريق اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقررة السبت المقبل، فى نهائى كأس.