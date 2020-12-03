شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطير فرحاً بمنشور "رقم 750" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نجم وهداف يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة شكر للاعبين بمختلف الأندية والمدربين الذين أسهموا في نجاحاته وصولاً إلى تحقيق الإنجاز الكبير يتسجيله الهدف رقم 750 في مسيرته الحافلة. وكتب رونالدو على صفحته في "إنستغرام": "750 هدفا، 750 لحظة سعيدة و750 ابتسامة على وجوه مشجعينا". وأضاف: "شكرا لكل اللاعبين والمدربين الذين ساعدوني لتحقيق هذا الرقم المذهل، وشكرا لجميع المنافسين المخلصين الذين جعلوني أعمل بجد أكثر وأكثر كل يوم". ويحظى كريستيانو رونالدو على حسابه في "إنستغرام" بـ 243 مليون متابعاً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | رونالدو يطير فرحاً بمنشور "رقم 750" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.