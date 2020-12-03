شكرا لقرائتكم الزمالك ينتعش بـ4 ملايين جنيه من المصرى فى صفقتى عنتر ورفعت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتعشت خزينة نادى الزمالك فى الوقت الحالى، بـ4 مليون جنيه، من المصرى البورسعيدى، وتعد القيمة المتبقية لصالح النادى الأبيض من صفقتى انتقال محمد عنتر وأحمد رفعت، لاعبى الفريق الأبيض، إلى المصرى، وتحرص اللجنة التى تدير شئون نادى الزمالك فى الوقت الحالى على توفير سيولة مالية من أجل صرف كافة مستحقات لاعبى الفريق.

وقال محمد عنتر، جناح الزمالك السابق والمنضم حديثاً لصفوف نادي المصري ‏البورسعيدي، مؤخرا أنه لم يقصد توجيه أي أساءة لجماهير الزمالك، مشيراً إلى أن النادي ‏الأبيض بيته وتشرف باللعب لصفوفه، وواصل خلال تصريحاته ببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة ‏الزمالك: "بعض الصفحات عبر مواقع التواصل تسيىء لي وتحاول تشويه صورتي ‏على الرغم من أنني لا أختلط بأحد ومعروف بأخلاقي الحميدة داخل وخارج ‏الملعب ولا أثير أي أزمات".‏

وأضاف عنتر فى تصريحات تليفزيونية: "أشدت بجماهير المصري اليوم خلال مؤتمر تقديمي ولكني فوجئت ‏بتحريف تصريحاتي ولكنني لم أقصد مطلقاً الاساءة للزمالك وجماهيره".‏

وكان ثنائى الزمالك السابق المنضم مؤخراً إلى النادى المصرى أحمد رفعت ومحمد عنتر وجها رسالة شكر إلى جماهير بورسعيد، على الدعم الذى تلقياه منذ توقيع عقود الانضمام إلى الفريق البورسعيدى، وقال أحمد رفعت على هامش كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى أقامه المصرى لتقديم الصفقات الجديدة، "أشكر إدارة المصرى على الثقة، وأتمنى أن أحقق أهداف النادى وأشكر جماهير بورسعيد، لم يرتبط اسمى بالنادى من قبل، ومع ذلك بمجرد تعاقدى مع الفريق شعرت بالحب من الجماهير والمساندة.

فيما قال محمد عنتر، أشكر اللاعبين والإدارة وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير، منذ انضمامى للمصرى شعرت بقيمة جماهيره وأتمنى أن نقدم لهم ما يتمنونه، وأشكر الجهاز الفنى لعلى ماهر على اختياره لى، وأتمنى أن نحقق البطولات للفريق مع المجموعة الجديدة والقديمة من اللاعبين.