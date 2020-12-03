شكرا لقرائتكم مصدر يكشف حقيقة رحيل باتشيكو عن تدريب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعجب مصدر مسئول داخل نادي الزمالك من من تكرار الشائعات التي تلاحق النادي بشأن رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، منذ تولي اللجنة المؤقتة براسة المستشار أحمد البكري إدارة شئون النادي منذ أيام بعد رحيل المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

أكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن هذه الأنباء بشأن رحيل باتشيكو لا أساس من الصحة وأن المدرب البرتغالي كان في اجتماع مع لجنة الكرة اليوم الخميس، ولم نتطرق خلال الجلسة لمناقشة رحيله نهائيا، والجلسة سادتها حالة من الود وما يتردد عن رحيله عن تدريب الفريق الأبيض غير حقيقي وبدون مبرر صدوره في هذا التوقيت الحرج الذي يمر به نادي الزمالك.

طالب المصدر الجميع بضرورة دعم نادي الزمالك بدلا من إطلاق الشائعات حوله وزعزعة استقراره، وأن يكون الدعم للنادي فقط، وليس مرتبطا بأشخاص بعينهم، لاسيما وأن الفريق مقبل على موسم صعب وتحديات قوية يجب إنجازها في الوقت الحالي، وهو ما تحاول اللجنة المؤقتة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.