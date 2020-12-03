شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: العين مطالب بتغيير الصورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح مدرب العين البرتغالي بيدرو إيمانويل أن «الزعيم» مطالب بتغيير الصورة عندما يلاقي عجمان السبت في الكأس، بعد الخسارة الكبيرة أمام بني ياس 1-4 في دوري الخليج العربي.

وحول وضع فريقه بالنسبة للغيابات العديدة قال: هذا السؤال أطرحه يومياً على الفريق الطبي بالنادي فلدينا العديد من اللاعبين المصابين ونحاول أن نجد الحلول لهذا الأمر، ومن المحتمل استعادة بعض اللاعبين بعد تقييم وضعهم الصحي والبدني قبل أن اتخاذ قرار الدفع بهم في المواجهة القادمة، لأننا لا نرغب في عودتهم مرة أخرى للعيادة بعد انتهاء المباراة.

وعن حالة عدم رضا الجماهير على وضع الفريق وخسارته الأخيرة قال: أعلم بأن الجماهير غير سعيدة بعد خسارتنا من بني ياس بنتيجة 1-4 ونحن كذلك غير سعيدين، ونعرف أنه علينا الاستفادة من هذه الفرصة الجيدة بعد مضي ثلاثة أيام لنُظهر للجميع أننا أقوياء، وهذا ما أرغب في قوله للجماهير فبعد تحقيق ثلاثة انتصارات متوالية لم نتمكن من إظهار ذلك في مباراتنا الأخيرة وعلينا أن نركز على هذه المنافسة الجديدة.