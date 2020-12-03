شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. منتخب الشباب يواجه البنك الأهلي وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، غدًا الجمعة، فريق البنك الأهلي، فى الثالثة عصرًا على ملعب أكاديمية الشرطة بالعباسية، ضمن استعدادات شباب الفراعنة، لبطولة شمال أفريقيا بتونس، والمؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا عن مواجهة منتخبنا الوطني لنظيره الليبي يوم 15 ديسمبر المقبل، على ملعب "المنزة"، فى الساعة 2 ظهرا، بافتتاحية مشوار الفراعنة بالبطول، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي منتخبنا نظيره الجزائري يوم 24 على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي، يوم 27 ديسمبر المقبل، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات منتخبنا في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.

.