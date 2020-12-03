الامارات | كايو: الشارقة فريق قوي وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: الشارقة فريق قوي وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب خورفكان البرازيلي كايو زيناردي عن تطلعات النسور للفوز في المباراة امام الشارقة والتي ستقام يوم السبت القادم ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس رئيس الدولة والوصول لأبعد مرحلة ممكنة.

مبينا ان المباراة تحتاج للعب بتركيز عال وانه ولاعبي الفريق يتطلعون لاستثمار المباراة التي ستقام على ارضه وفي ملعبه لتحقيق الفوز وقال كايو في المؤتمر الصحفي مساء اليوم: ندرك ان هذه المباراة تختلف عن بطولة الدوري كونها تقام بنظام خروج المغلوب مما يستدعي من الفريق اللعب بتركيز عال جدا كما وانها تحتاج لتكنيك عال ومختلف عن سواها من المباريات وليس بها سوى احتمال واحد اما الفوز والاستمرار او الخسارة وانتهاء المشاركة في البطولة،

وتابع: هذه المباراة ستكون صعبة بل ان جميع مبارياتنا امام الشارقة sتكون قوية وصعبة ونعرف مدى صعوبتها لكننا مستعدmن لها، وسيكون اللاعبون جاهزىن وبتركيز عال ونتمنى الفوز لكي نصل لأبعد مايمكن في بطولة الكاس.

بدوره اكد لاعب خورفكان هزاع سالم ان الفريق سيكون بكامل تركيزه لخوض المباراة واصفا الشارقة بالفريق المميز لصدارة بطولة دوري الخليج العربي ومؤكدا ان المدرب درس نقاط القوة لدى الشارقة وسننفذ كل التعليمات التي تقود لتحقيق الفوز.

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