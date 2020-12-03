شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مفاجأة الأهلي في نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيتسو موسميانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى ، إجراء تعديلات على تشكيلة وخطة الفريق أمام طلائع الجيش فى المباراة التى ستجمعهما السبت المقبل فى نهائى كاس مصر والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب، وذلك بسبب حالة الارتباك التى حدثت فى أداء الفريق خلال المواجهات الأخيرة أمام الزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا وكذلك مباراة الاتحاد السكندرى بنصف نهائى الكاس.

وأظهرت المواجهتين وجود أخطاء فنية فى الأداء كادت تهدد الأحمر لكن إصرار اللاعبين على الفوز وتفوق إفشة الذى سجل فى المباراتين أعاد الأهلى مرة أخرى ليحسم الفريق المواجهتين.

ووفقا لمصدر داخل الفريق فان موسمياني، تحفظ على أداء عدد من اللاعبين أبرزهم مروان محسن الذى واصل الأداء الصعيف ولم يظهر أى قوى وفعالية خلال مشاركتة فى المباريات الأخيرة بجانب حسين الشحات الذى بات أدائه لغز بسبب الرعونة فى فترات طويلة خلال المباريات التى يشارك فيها.