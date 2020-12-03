شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح مروان محسن الفرصة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مروان محسن مهاجم الفريق ببذل قصارى جهده لمعالجة العقم التهديفى والعودة للتسجيل خاصة فى ظل منحه الفترة الماضية العديد من الفرص والتدريب منفرداً على استغلال الفرص السهلة. وألمح موسمياني، لمروان محسن بأن مبارة نهائى الكاس أمام طلائع الجيش السبت المقبلة قد تكون فرصته الأخيرة للحفاظ على مكانته كمهاجم أساسى الموسم المقبل خاصة فى ظل عودة صلاح محسن واحمد ياسر ريان والحث عن مهاجم افريقيى سوبر. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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