شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الرئيس السيسي يولي مونديال اليد اهتمامًا كبيرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، مؤتمرًا صحفيًا، صباح اليوم، بالهيئة العامة للاستعلامات بحضور الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وحضور عدد من سفراء الدول المشاركة، كما تواجد «أون لاين» رؤساء اتحادات كرة اليد المختلفة المشاركين في البطولة واللجنة المنظمة للبطولة، وذلك للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم لكرة اليد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها، والصالات، بالإضافة إلى عملية دخول الجماهير.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالترحيب بالسادة المشاركين في المؤتمر، مضيفًا أن تنطيم البطولة في هذا التوقيت الذي يعانى منه العالم أجمع بسبب جائحة كورونا يعد تحدى كبير للحكومة المصرية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يولى اهتمامًا كبيرًا بالبطولة، مشيرًا إلى أن مصر لديها من الخطط والاستعدادات لتنظيم مختلف الأحداث العالمية.

ووضعت اللجنة الطبية تصورًا متكامل لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء البطولة، مع اتخاذ اقصى قدر من الاحتياطات الطبية لسلامة جميع الأطراف بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان المصرية.