شكرا لقرائتكم خبر عن «كوتينيو»: اللعب بجوار «ميسي» كان حلمًا وتحقق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة، أن مكالمة الهولندي رونالد كومان، كانت سببًا في رجوعه إلى البارسا، مشيرًا في الوقت ذاته أن اللعب مع ليونيل ميسي كان حلمًا بالنسبة له.

ورد كوتينيو في البداية خلال تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» الكتالونية، عن إمكانية عودته إلى ليفربول، قائلًا: «مستحيل أن أتنبأ بما قد يحدث في المستقبل، لكن في الوقت الحالي هدفي الوحيد هو النجاح مع برشلونة».

وأضاف: «الدوري الإنجليزي هو واحد من أكثر الدوريات إثارة في العالم، الحصول على فرصة اللعب في ليفربول سيكون دائمًا أمرًا رائعًا».