شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم مصري ضمن حكام بطولة العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الاتحاد الدولي، لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي، علي اختيار 19 طاقم تحكيم، لادارة بطولة العالم لكرة اليد، التي ستستضيفها مصر خلال الفترة مابين 13 الي 31 يناير، من العام المقبل.

واختار الاتحاد الدولي، طاقم تحكيم مصر، ضمن قائمة الحكام التي ستدير البطولة، وهم الثنائي علاء حسن، وحسام معتمد.

وتضم القائمة، طاقمين تحكيم من الجزائر، وتونس، ليكون نصيب حكام القارة الافريقية، ثلاثة أطقم تحكيمية.