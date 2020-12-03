شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات المصري الجديدة تثير غضب اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية مع 9 صفقات تسببت في إشعال ازمة بين اللاعبين القدامى اللذين طالبوا بمستحقاتهم المالية والصفقات الجديدة هى محمد عنتر واحمد رفعت ومصطفى سلطان وعلاء عطا وعصام ثروت من إف سي مصر وأحمد شديد قناوي المنضم في صفقة انتقال حر وكازادي كاسونجو المنضم من نادي الوداد المغربي وزياد نعمان من ناشئين الأهلي واستعارة أحمد دعدور من بيراميدز. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

كانت هذه تفاصيل خبر صفقات المصري الجديدة تثير غضب اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.