شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يحتفل بتتويج على فرج بلقب أفضل رياضى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكرم الاتحاد المصرى للاسكواش لاعبه الدولى على فرج، المصنف 1 في العالم للرجال في لعبة الاسكواش، بعد فوزه بلقب أفضل رياضي لشهر نوفمبر من الاتحاد الدولي للألعاب العالمية.

وجاء اختيار على فرج بطل نادي وادي دجلة بعد حصد لقب بطولة مصر الدوية المفتوحة للاسكواش وعودته للمركز الأول عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش منذ شهر نوفمبر الماضي، كما حصد على فرج بطولة قطر كلاسيك في شهر نوفمبر الماضي.

ويستعد على فرج، لخوض منافسات بطولة بلاك بول للاسكواش في الفترة من 13 ديسمبر وحتى 18 من الشهر نفسه.