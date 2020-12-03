شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري: طلائع الجيش سيقتنص اللقب من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق العشري، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طلائع الجيش، أن هدف فريقه هو حمل كأس مصر واقتناصة من النادي الأهلى فى المباراة المقرر أن تجمع الفريقين السبت المقبل فى نهائي البطولة.
وقال العشري، أن المباراة صعبه على الأهلى كما هي صعبة على فريقه، ولكن طلائع الجيش سيواجه الاهلى المنتشي بلقب أفريقيا، وعينة على لقب الكأس .
واضاف العشري، أن الفريق الذى أطاح بالزمالك فى الدور قبل النهائي لبطولة قادر على الفوز على الأهلى وأقتناص اللقب خصوصاً فى ظل الحماس الكبير الذى يتمتع به لاعبي فريقه
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العشري: طلائع الجيش سيقتنص اللقب من الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.