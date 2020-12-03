شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث نجوم خارج حسابات الأهلى فى نهائى الكاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج ثلاثى الأهلى وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد ياسر ريان ، من حسابات الجهاز الفنى للفريق فى مباراتة أمام طلائع الجيش المقررة السبت المقبل فى نهائى الكاس وذلك بعسبب إستمرار إيجابية المسحة التى أجراها الثلاثة حتى اليوم الخميس لتتصعب فرصتهم فى اللحاق بالمباراة.وكان ديانج وسليمان قد غابا عن التواجد مع الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك بسبب إصابتها بفيروس كورونا، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين لهدف.

ويعود الأهلى، لاستئناف التدريبات اليوم الخميس على ملعبه بعد الراحة السلبية التى منحها موسيمانى المدير الفنى للاعبين عقب انتهاء مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة فى نصف نهائى الكاس.