شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يهدد بالرحيل عن المصري بسبب الأزمة المالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هدد علي ماهر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي المصري بالرحيل عن قيادة الفريق قبل انطلاق الموسم بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي وعدم توفير مستحقات اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

وأمهل المدير الفني مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، فرصة حتى نهاية معسكر الفريق البورسعيدي من أجل حل الأزمة المالية ومنح اللاعبين مستحقاتهم المتأخرة خلال الأيام المقبلة.