شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي أودينيزي الإيطالي يشارك في مران منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الثنائي ريتشارد رضا وصلاح رضا لاعبا فريق الرديف بنادي أودينيزي الإيطالي، اليوم، الخميس، في مران منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، للوقوف على مستواهما الفني، قبل انضمامها بشكل رسمي لقائمة الفراعنة التي ستخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا.
ومن المنتظر أن يشارك الثنائي في جزء من مباراة البنك الأهلي الودية، المقرر لها غدًا، الجمعة، ضمن استعدادات شباب الفراعنة لبطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر الجاري في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.
ويسعى ربيع ياسين، لتكوين منتخب قادر على تحقيق لقب بطولة شمال إفريقيا، للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، مما يدفعه للبحث دائمًا عن المواهب المصرية سواء داخل الحدود أو خارج الحدود.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,724
-
تعافي
102,949
-
وفيات
6,694
كانت هذه تفاصيل خبر ثنائي أودينيزي الإيطالي يشارك في مران منتخب الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.