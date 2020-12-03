في اليوم العالمي للإعاقة (لياقي بريدة) يطلق مبادرته بمضمار «الرفيعة»

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جدة - خالد شويل - بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة أطلقت جمعية ذوي الإعاقة ببريدة «عزم» مبادرة رياضية بالتعاون مع المُدرب إبراهيم الرشودي (لياقي بريدة)، والتي أقيمت بمضمار حديقة الرفيعة ببريدة. وكانت هذه المبادرة تھدف إلى تحفيز ذوي الإعاقة الحركیة إلى الاھتمام بلیاقتھم وصحتھم البدنیة من خلال التمارین الریاضیة، سواء كانت على مستوى فردي، أو ضمن مجموعات تمارس الریاضة في المرافق العامة أو أندیة اللياقة،على صعيدٍ آخر تحدث المدرب الوطني إبراهيم الرشودي المتبرع منذ أكثر من ست سنوات في هذا المضمار من أجل بث روح الحماس لدى الجميع وغرس أهمية الرياضة لصحة الأجسام حيث قال:«اليوم هذا هو اليوم العالمي لذوي الإعاقة وهذي مبادرة «لياقتي بإعاقتي»، تهدف هذي الفئة الغالية على قلبي وقلوب الجميع وهدفي من هذي المبادرة أن تستمر هذه الفئة بممارسة الرياضة بالمضامير والحدائق العامة وفريق «لياقي بريدة» موجود بمضمار حديقة الرفيعة طوال أيام الأسبوع لخدمة الجميع من أجل نشر الرياضة والصحة لجميع أفراد المجتمع».

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