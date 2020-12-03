شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: بطل الكأس الأقرب للمشاركة في البطولة العربية الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه حتي الآن لم يتم حسم الفريق المصري الذي سيشارك في البطولة العربية الموسم المقبل سواء بطل كأس مصر وهو الأقرب أو خامس بطولة الدوري الممتاز.

تابع مازن مرزوق فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن هناك أزمة تكمن في عدم انتهاء البطولة العربية للموسم الجاري ولم يتحدد موقف المسابقة للموسم المقبل وهل ستقام ام سيتم الغائها بسبب فيروس كورنا وضيق الوقت، مؤكدا أنه في حالة تحديد الاتحاد العربي لموعد البطولة العربية سيتم تحديد الفريق المشترك فيها من مصر.

من ناحية آخري كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عن أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصري بين بطل الدوري وهو الأهلي وبين بطل كأس مصر، وفي حالة فوز فريق واحد بالدوري والكأس، اللائحة تنص وقتها على مواجهة بطل الدوري لصاحب المركز الثاني لكأس مصر .

تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.