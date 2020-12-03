شكرا لقرائتكم الجبلاية ترسل اللائحة النهائية لفيفا فى هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرسل اتحاد الكرة اللائحة النهائية الي الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل 9 ديسمبر المقبل خاصة ان لائحة الفيفا تنص علي ارسال اللائحة بعد 10 ايام من عمل الجمعية العمومية والتي اقيمت يوم 29 نوفمبر المتقضي وتشهد اللائحة خلاف حول بند ال8 سنوات حتي الان وهل سيتم تطبيقه باثر رجعي من عدمه خاصة ان معظم أعضاء الجمعية العمومية طلبو تطبيق البند من جديد في الانتخابات القادمة بينما هناك قلة تطلب تطبيقه باثر رجعي.

في سياق مغاير استقر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على تشكيل لجنة داخل الجبلاية للتجهيز لمئوية اتحاد الكرة في ديسمبر وتحديداً يوم 3 من نفس الشهر حيث تأسس اتحاد الكرة في عام 1921، وانضم بعدها بعامين إلى الاتحاد الدولي في 1923 ، حيث يبحث مسئولو اللجنة الخماسية عن مباراة ودية أمام أحد المنتخبات العالمية ، أوالتجهيز لمواجهة منتخب يضم نجوم العالم من المعتزلين .

كما تقرر إقامة احتفالية كبري في مئوية الجبلاية لتكريم الرموز الرياضية التي تواجدت في اتحاد الكرة من رؤساء مجالس و أعضاء مروراً بأفضل الموظفين و أيضا تكريم المنتخبات الوطنية و المدربين الكبار الذىن حققو تاريخ مصر الكروي و نجوم الرياضة من اللاعبين و الإعلاميين.