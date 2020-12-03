شكرا لقرائتكم لاعبو طلائع الجيش يخضعون لمسحة كورونا استعدادا لمواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبو طلائع الجيش مسحة كورونا استعداداً لمواجهة الاهلى بنهائى كأس مصروالمقرر له الثامنة مساء السبت على ستاد برج العرب بالاسكندرية وتأكدت مواجهة فريق النادى الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأول بنهائى كأس مصر والمباراة الثانية فى السوبر المصرى والمقرر إقامتها بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.

تأهل فريق طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه لنهائى كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم أحمد سمير للطلائع وأدرك شيكابالا التعادل للفريق الأبيض ثم عاد سمير فى الشوط الإضافى الأول فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ركلة جزاء ثم عزز عمرو مرعى التقدم للطلائع بتسجيل الهدف الثالث لفريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، بالإسكندرية، فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.

وفى وقت سابق ، كشف العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، استعدادات فريقه لمواجهة الأهلى بنهائى كأس مصر والمقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية. وقال أحمد فؤاد المهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "نسعى للتتويج بأول بطولة فى تاريخ طلائع الجيش، المكافآت والأمور المادية ليست الهدف الأساسى لنا، كل اللاعبين لديهم طموح لتحقيق إنجاز يليق بالمؤسسة وتأتى المكافآت فى المرتبة الثانية من حيث الطموح والأهداف".

وأضاف مدير الكرة بالطلائع، "سنتوجه للإسكندرية صباح الغد لدخول معسكر مغلق استعداداً لنهائى الكأس، ونتمنى من الله التوفيق والسداد لمواصلة النتائج المتميزة بعد الإطاحة ببيراميدز ثم الزمالك".

وعن الميركاتو الصيفى قال أحمد فؤاد المهدى، "تعاقدنا مع تسع صفقات وأعتقد وصلنا للقوام الأساسى والبدلاء للفريق بنسبة كبيرة لتحقيق طموحات الطلائع فى مسابقة الدورى الجديدة".

من جهته كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن اللائحة الموجودة تنص على إقامة السوبر المصرى بين بطل الدورى وهو الأهلى وبين بطل كأس مصر، وفى حال فوز فريق واحد بالدورى والكأس، تنص اللائحة على مواجهة بطل الدورى مع صاحب المركز الثانى لكأس مصر.