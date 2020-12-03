شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى لكرة اليد يختار طاقم مصرى ضمن قائمة حكام كأس العالم 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع اختيار الاتحاد الدولى لكرة اليد لطاقم الحكام المصرى الدولى كابتن علاء حسن وحسام معتمد ضمن قائمة حكام بطولة العالم القادمة فى نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد و التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 الى 31 يناير 2021.

يشار إلى أن الاتحاد الدولى لكرة اليد قد اختار 19 طاقم حكام دولى لادارة مباريات بطولة العالم القادمة فى مصر و ذلك لاول مرة فى تاريخ بطولات العالم للرجال يكون عدد الاطقم 19 و ذلك لزيادة عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة الى 32 منتخبا.

و تضم قائمة الـ19 طاقم حكام ببطولة العالم القادمة ثلاث اطقم تحكيمية دولية من قارة افريقيا من مصر و تونس و الجزائر.

وأكد حازم خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد التى تستضيفها مصر يناير المقبل، أنه سيوجد طبيب مصرى مرافق لكل منتخب، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف حازم خميس، على هامش المؤتمر الذى تعقده وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021، أن الحجر الصحى إجبارى لجميع الأطراف المعنية التى تشارك فى الحدث سواء اللاعبين أو عاملى الصالات والفنادق والحكام والسائقين والإعلاميين، وكل من يتواجد فى الحدث، مع عمل مسحة طبية كل 72 ساعة تصل إلى 20 ألف مسحة خلال البطولة للجميع .

وأشار حازم خميس إلى تخصيص من 4 إلى 5 غرف داخل كل فندق للعزل فى حال ثبوت وجود أى فرد أصيب بالفيروس، وإضافة معمل فرنسى من أوروبا أيضا، مع العلم ان صالات كبار الزوار غير مسموح بالتواجد فيها دون عمل مسحة طبية.