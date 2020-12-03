شكرا لقرائتكم مفاجأة .. تخطيط الأهلي تطالب بالاستغناء عن مروان محسن فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، تفعيل عقد مروان محسن مع القلعة الحمراء، وطالبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي الاستغناء عن مروان محسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لعدم حاجة الفريق لجهوده، وترى اللجنة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف أن مروان محسن فشل في استغلال كل الفرص التى سنحت له طوال الفترة الماضية.

وقال مصدر داخل اللجنة، أن اللجنة في إحدى الاجتماعات الأخيرة، أكدت أن مروان محسن ليس له دور مع الأهلي ولم يساهم في حصول الفريق على الدوري أو بطولة أفريقيا أو الصعود لنهائي كأس مصر.

وأشار المصدر، إلى أن مروان محسن حظي بفرصة المشاركة أساسياً طوال الفترة الماضية وظهر بمستوى سيئ للغاية ظهر بوضوح في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الذى فاز فيه الأهلي بهدفين لهدف ثم واصل مستواه السيئ في مباراة الاتحاد السكندري بنصف نهائي الكأس الذي فاز فيه الاهلي بنفس النتيجة.

واكد المصدر، أن محسن صالح يقود اتجاهاً لعدم مشاركة مروان محسن مع الفريق حتى يناير المقبل وأن يتم الاعتماد على الثنائي العائد من الإعارة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان وأوصي محسن صالح بعدم تفعيل عقد مروان محسن الذي وقعه منذ عدة أشهر تمهيداً للإستغناء عن اللاعب في يناير والتعاقد مع مهاجم أجنبي أفضل.