ظهور ورقة جديدة.. تعرف على قائمة الأهلي استعدادًا لنهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، قائمة الفريق والتي تستعد لخوض مباراة طلائع الجيش والمقرر لها السبت المقبل ضمن نهائي مسابقة كأس مصر نسخة موسم (2019 - 2020).

وشهدت القائمة تواجد محمد شريف بعدما أعلن اللاعب عن سلبية المسحة التي خضع لها عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في المقابل غاب وليد سليمان وأليو ديانج عن التواجد بسبب استمرار إصابتهما بالفيروس.

وجاءت قائمة الأهلي والمكونة من 22 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: بدر بانون - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمود وحيد - محمد هاني - أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي - محمد شريف - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - جيرالدو - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مروان محسن - صالح محسن.

وكان الأهلي صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "الجيش" بالسويس.

ويعتبر آخر تتويج للأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة (2-1) في نسخة (2017).

في المقابل، تأهل طلائع الجيش للمرة الأولى في مسيرته بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1).

ويعتبر الزمالك آخر فريق توّج بلقب كأس مصر بعد الفوز في الموسم الماضي على فريق بيراميدز بنتيجة (3-0).