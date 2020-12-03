طلائع الجيش: الفريق كامل العدد أمام الأهلي .. ومسحة أخيرة لحسم الموقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-سلمى الموجي:

كشف أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، عن استعدادات الفريق لمواجهة نهائي الكأس أمام الأهلي، المقرر لها الثامنة مساء السبت باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وقال المهدي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس": " نتمنى الفوز على الأهلي، وإنجاز أول بطولة لطلائع الجيش خلال مسيرته في الدوري والكأس، مؤكداً على أن الفوز بكأس مصر حق مشروع للجميع".

وقام أحمد المهدي بتوجيه الشكر للجهاز الفني السابق للفريق بقيادة عبد الحميد بسيوني، وأشاد بدوره مع الفريق في فتره صعبه وصوله إلى قبل النهائي، وأكمل المسيرة من بعده طارق العشري، الذي استطاع قيادة الفريق بشكل جيد أمام نادي الزمالك.

وأضاف مدير الكرة بالطلائع: "لا يوجد غيابات داخل الفريق أمام الأهلي، وسنجري اليوم مسحة للتأكد من سلامة جميع اللاعبين من فيروس كورونا قبل نهائي الكأس".

وأختتم المهدي حديثه:" نواجه مباراة صعبة أمام الأهلي بطل أفريقيا، ونتمنى من الله التوفيق وأن يكون الفوز حليفنا".

الجدير بالذكر أن طلائع الجيش تمكن من التغلب على بيراميدز في دور الثمانية للبطولة والتفوق عليه بركلات الترجيح، ثم الفوز على الزمالك حامل لقب البطولة بالدور قبل النهائي والتفوق عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.