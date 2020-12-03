"استمرار إيجابية العينة".. الأهلي يعلن نتائج مسحة سليمان وديانج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي، إن الثلاثي وليد سيلمان، أليو ديانج وأحمد ياسر ريان مازالوا يعانون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخلال تصريحات صحفية، قال عبدالحفيظ، إن المسحة الطبية التي أجراها وليد سليمان وأليو ديانج مازالت إيجابية، كذلك الحال بالنسبة لأحمد ياسر ريان.

وكان ديانج وسليمان قد غابا عن التواجد مع الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك بسبب إصابتها بفيروس كورونا، والتي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بهدفين لهدف.

جدير بالذكر أن سليمان سبق وأعلن في مداخلة مع قناة الأهلي، أكد خلالها تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا إلا أنه سيخضع لعينة أخرى للتأكد من شفاؤه.