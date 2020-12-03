أول تعليق من موسيماني على صفقة التعاقد مع سيرينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

علّق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، أن الجناح الأوروجوياني سيرينو لاعب فريق صنداونز يريد الانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الجارية.

وأضاف موسيماني في تصريحات نقلتها صحيفة "soccerladuma" الجنوب أفريقية، اليوم الخميس: "دائمًا تتحدثون عن انتقال سيرينو إلى هنا، وللمرة الأولى أتحدث معكم عن ذلك الأمر".

وواصل موسيماني: "لست غاضبًا من ارتباط سيرينو بي، هذا الأمر سيرتبط بي كثيرًا".

وكشف: "جميعكم كان يعرف أن الأهلي كان يسأل عن سيرينو عندما كنت مدربًا لصنداونز، لكن أنا من طالبت بعدم رحيل اللاعب لكي يساعدنا في الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وأنهى: "إنه تصور إنني من أريد سيرينو؛ لأنني مدرب الفريق الآن".

وكان نادي صنداونز كشف في تصريحات عبر "الخليج 365" أن النادي الجنوب أفريقي لن يسمح برحيل سيرينو للأهلي إلا بعد الحصول على مبلغ بقيمة خمسة ملايين دولار.

وارتبط اسم سيرينو كثيرًا بالانتقال للأهلي قبل بداية سوق الانتقالات الجارية وتحديدًا في فترة تولي السويسري رينيه فايلر.

المفاوضات جارية الآن بين الأهلي وصنداونز بحسب تقارير صحفية جنوب أفريقية، حيث كشفت صحيفة "كيك أوف" أن الأهلي قدّم عرضًا جديدًا بقمية 2.5 مليون دولار؛ لانتداب صاحب الـ29 عامًا.

واستطاع الأهلي أن يدعم صفوفه بثلاث صفقات خلال فترة الانتقالات بداية من التعاقد مع طاهر محمد طاهر قادمًا من المقاولون العرب والمدافع المغربي الدولي بدر بانون، إضافة إلى أحمد رمضان "بيكهام" قادمًا من فريق وادي دجلة.