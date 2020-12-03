شاهد.. إنبي يحتفل بعيد ميلاد "طولان".. وإصابة يوسف بالرباط الصليبي

احتفل لاعبو إنبي بعيد ميلاد حلمى طولان المدير الفني لفريق الكرة، عقب المران والذى قام بتقطيع " التورتة" بنفسه وسط فرحة عارمة وحب من الجميع في إطار الطقوس السنوية التي يقوم بها اللاعبون مع الأجهزة الفنية.

وكان لاعبو إنبي قد أقاموا

تكريم خاص مشابه لطولان في الموسم الماضي في نفس اليوم إحتفالا ايضا بعيد ميلاده.

في سياق أخر إصيب احمد يوسف لاعب الفريق بقطع في الرباط الصليبي الأمامي الأمر الذى صعب فرص

إعارة محمد إسماعيل لاعب الفريق للبنك الدولي حيث جرت مشاورات في الأيام الأخيرة لضم اللاعب على سبيل الإعارة.

وتعادل الفريق في أولى مبارياته التجريبية مع سموحة بهدف لكل منهما بملعب بتروسبورت، في إطار البروفات التي يجريها الفريق البترولي استعدادا لإنطلاق مباريات الدوري 11 ديسمبر الجاري، وأهدر رامي صبري ركلة جزاء خلال اللقاء الودي.