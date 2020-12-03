الزمالك يحدد جلسة مع فرجاني ساسي لتجديد عقده

أكد أشرف قاسم، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، أن الأبيض لن يفرط في أي لاعب مميز، وسيتم عقد جلسة هامة مع فرجاني ساسي يوم السبت أو الأحد القادم، لتجديد عقده.

وقال قاسم في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "عبدالحليم علي أنهي صفقة أمير عادل لمدة 4 سنوات، ووضعنا بند في العقد أنه سوف يتم التفعيل بعد الكشف الطبي، ولابد من الناحية الفنية إلى باتشيكو، لأنه هو صاحب الرأي الأخير في الملف".

وواصل: "لن أقول أنه تحت اختبار فني، ولكن الأمر يخضع لرؤية باتشيكو، نشعر بأن أمير عادل لاعب جيد، وقعنا معه، وتفعيل العقد مرهون

بالرؤية الفنية لباتشيكو".

وتابع: "فرجاني ساسي سنجتمع معه يوم السبت أو الأحد، بعد عودة الفريق من الراحة، وسنحاول تجديد العقد".

وأكمل: "الحمد لله تم توفير المستحقات المتأخرة، وخلال يومين سيتم وضعها في حسابات اللاعبين".

وحول موقف أحمد الشيخ، قال قاسم: "نحن كمسئولين لم نتحدث عن الأمر، هناك لاعبين كثيرين معروضين على الزمالك، والوحيد الذي جلسنا معه كان أمير عادل، كما أن صالح جمعة كان معروض على النادي أيضا".

وزاد: "لدينا مشاكل آخرى، والاولويات دفع المستحقات المتأخرة، فالأفضل دفع الرواتب للاعبين بدلا من

شراء صفقات جديدة، يجب حل الأزمات أولًا، ومن ثم النظر في الأمور الاخري، الفريق شبه متكامل، والاختيارات قليلة، وهناك لاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز".

وأردف: "باتشيكو سيكمل مهمته بشكل طبيعي، ولا يوجد تواصل مع إسماعيل يوسف المشرف السابق، وأحمد زاهر المدير الإداري يقوم بتوضيح كافة الأمور لنا".

وحول الأنباء التي ترددت عن رحيل زيزو، قال: "الشائعات تطارد اللاعبين المميزين، زيزو عقده مستمر لمدة موسمين، وهو لاعب جيد وصنع اسمه داخل النادي، ولا أعتقد أنه يفكر في الرحيل، نريد الاستعداد لمباريات الدوري، نسعى توفير الأجواء الهادئة للاعبين".

وبسؤاله عن حقيقة احتراف مصطفى محمد، قال:" متمسكين بوجوده، وسنقوم بتعديل عقده، واللاعب سيكمل مسيرته هو وباقي المجموعة، ومعه حسام أشرف وأسامة فيصل".

وأتم: "الزمالك في احتياج لمصطفى محمد، ولن نفرط فيه مطلقا".