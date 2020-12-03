ثنائي أودينيزي الإيطالي يشاركان في مران منتخب الشباب

شارك الثنائي ريتشارد رضا وصلاح رضا لاعبا فريق الرديف بنادي أودينيزي الإيطالي، اليوم الخميس، في مران منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، للوقوف على مستواهما الفني، قبل انضمامها بشكل رسمي لقائمة الفراعنة

التي ستخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يشارك الثنائي في جزء من مباراة البنك الأهلي الودية، المقرر لها غدًا، الجمعة، ضمن استعدادات شباب الفراعنة

لبطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر الجاري في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.

ويسعى ربيع ياسين، لتكوين منتخب قادر على تحقيق لقب بطولة شمال إفريقيا، للتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، مما يدفعه للبحث دائمًا عن المواهب المصرية سواء داخل الحدود أو خارج الحدود.