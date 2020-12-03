الأهلي يجري تحليل رابيد تيست قبل نهائي الكأس

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تحليل رابيد تيست استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» قبل السفر إلى الإسكندرية؛ للدخول في معسكر مغلق ضمن تحضيرات الجهاز الفني لمواجهة الطلائع.
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أكد سلبية المسحة الطبية التي أجراها محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين لهدف في نصف نهائي البطولة.
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