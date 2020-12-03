الدولي للخماسي الحديث يشيد بفوز الاتحاد المصري بجائزة الأفضل

أشاد الاتحاد الدولى للخماسى الحديث بفوز الإتحاد المصرى للعبة بجائزة الأفضل ‏‎ "The Best"‎‏ ‏للموسم 2019/2020 كأفضل إتحاد رياضى للألعاب الفردية فى الرياضة المصرية.

كان ذلك بعد حصول الخماسى الحديث على العديد من الجوائز خلال الحفل

الذى أقيم أثناء إحتفال ‏اللجنة الأوليمبية المصرية مساء الأحد الماضى بأحد فنادق القاهرة لتوزيع جوائز الأفضل ‏‎ "The ‎Best"‎‏ فى الرياضة المصرية للموسم 2019/2020. ‏

حيث حصلت اللاعبة سلمى أيمن على جائزة أفضل لاعبة ناشئة ، وحصل اللاعب ياسر حفنى ‏على جائزة الإبداع الرياضى، وحصلت المدربة هند عيسى "مدربة اللايف كوتشينج والتجهيز ‏النفسى" على جائزة أفضل مدربة ، بينما فاز الإدارى ممدوح ولسن بجائزة أفضل إدارى مناصفة ‏مع حسن الحسينى باللجنة الأوليمبية المصرية.