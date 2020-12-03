شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة السلة للشباب والشابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب والشابات لكرة السلة دون 18 عاماً، التي تستضيفها مصر بداية من اليوم الخميس حتى التاسع من ديسمبر الجاري، بصالة3 باستاد القاهرة الدولي. ،الجدول الكامل للبطولة على النحوالتالي :- مصر ومالي «شابات» في الساعة الرابعةعصرا حفل الافتتاح في الساعة السادسة والنصف مصر وغينيا «شباب» في الثامنة مساءا الجمعة 4ديسمبر مالي والسنغال «شباب» في الخامسة والنصف مساءا مالي والسنغال «شابات» الساعة الثامنة مساءا السبت 5 ديسمبر مصر والسنغال «شابات» الساعة الثالثة عصرا غينيا ومالي «شباب» في الخامسة والنصف مساءا مصر والسنغال «شباب» في الثامنة مساءا الأحد 6 ديسمبر مصر ومالي «شابات» في الثالثة عصرا السنغال وغينيا «شباب» في الخامسة والنصف مساءا مصر ومالي «شباب» في الثامنة مساءا الاثنين 7 ديسمبر السنغال ومالي «شابات» في الخامسة والنصف مساءا الثلاثاء 8 ديسمبر مصر والسنغال «شابات» في الثالثة عصرا مباراتي الدور قبل النهائي لمنافسات الشباب في الخامسة والنصف والثامنة مساءا الأربعاء 9 ديسمبر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في الثالثة عصرا المباراة النهائية «شابات» في الخامسة والنصف المباراة النهائية «شباب» في الثامنة مساء. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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